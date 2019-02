Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Auf einem Parkplatz am Rathausplatz ereignete sich am 13. Februar (Mittwoch), gegen 11.50 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine Anwohnerin beobachtete einen Pkw, der beim rückwärts Ausparken gegen das Heck eines gegenüber geparkten Pkw stieß. Die Fahrerin fuhr nach dem Unfall davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugin meldete sich bei der Polizei, sodass die Unfallverursacherin im Nachhinein ermittelt werden konnte. Es handelt sich um eine 81-jährige Frau aus Übach-Palenberg. Bevor die Zeugin jedoch den Fahrer des beschädigten Fahrzeugs über den Unfall informieren konnte, war dieser bereits davon gefahren. Es handelte sich um einen dunkelblauen Pkw der Marke Ford. Daher sucht die Polizei nun den Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs. Dieser wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

