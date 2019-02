Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Getränkemarkt

Hückelhoven (ots)

Am Mittwoch (13. Februar) drangen Unbekannte, gegen 3.45 Uhr, in einen Getränkemarkt an der Neckarstraße ein. Sie warfen einen Stein durch einen Glasscheibe und gelangten so ins Gebäude. Im Verkaufsraum hebelten sie die Kasse auf. Was sie erbeuteten, wird noch ermittelt.

