Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 36-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt

Pkw Fahrerin und Zeugen gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Am Dienstag (12. Februar) ereignete sich, gegen 6.35 Uhr, auf der Roermonder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der aus Übach-Palenberg stammende Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Roermonder Straße in Fahrtrichtung Geilenkirchen unterwegs. An der Einmündung Werkstraße bog die Fahrerin eines unbekannten Pkw aus der Werkstraße in die Roermonder Straße in Richtung Merkstein ab. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, bremste der Radfahrer stark ab und stürzte dabei zu Boden. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Merkstein fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ob sie den Sturz des Mannes bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die Frau war etwa 40 Jahre alt und trug eine Brille. Sie fuhr einen dunklen Pkw unbekannter Marke. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei die Fahrzeugführerin, sich zu melden. Auch Zeugen des Vorfalls werden gesucht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

