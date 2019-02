Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 09.02.-10.02.2019

Löningen - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Samstag gegen 10:20 Uhr kam es zu einem Handydiebstahl auf der Langenstraße in Löningen. Hierbei entwendete ein unbekannter Täter einer 30-Jährigen ihr Smartphone und flüchtete im Anschluss. Der Täter wird als 20-30-Jähriger, schlank und ca. 170cm groß beschrieben. Bekleidet war der Täter mit einer blauen Jeans und einer grünen Jacke mit silbernen Streifen auf dem Rücken. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Löningen unter Telefon 05432/950-0 entgegen.

Garrel - Wohnungseinbruch

Am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 00:20 Uhr stiegen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Allensteiner Straße in Garrel ein. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Die Bewohner des Hauses waren während der Tat nicht zu Hause. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf ca. 1600 Euro.

Garrel - Sachbeschädigungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu mehreren Sachbeschädigungen in Garrel in den Straßen Prozessionsweg, Kaiforter Straße und Dykstraße. Hierbei wurden zwei PKW leicht beschädigt und zwei Vogelhäuschen zerstört. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitagabend bis Samstagmorgen und kann bislang nicht näher eingegrenzt werden.

Molbergen - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 09:30 Uhr in Molbergen auf der Matrumer Straße. Der 44-jährige Fahrer eines VW Tiguan aus Latrup stand mit seinem PKW an der Einmündung zur Ermker Straße, als sich von hinten eine 38-jährige Molbergerin mit ihrem VW Golf näherte. Sie geriet nach rechts auf den Grünstreifen, lenkte gegen und stieß anschließend gegen den stehenden VW Tiguan. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 2,74 Promille. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 27-jährige Cloppenburgerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 09:45 Uhr in Cloppenburg auf der Otto-Hahn-Straße. Die junge Frau wollte mit ihrem Toyota nach links in die Philipp-Reis-Straße abbiegen und übersah dabei den Mercedes einer 21-jährigen Emstekerin, welche ihr entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen an der Ladestraße auf dem Parkstreifen in Fahrtrichtung Emsteker Straße geparkten Mercedes. Dabei wurde der linke Außenspiegel erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich in Anschluss, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/1860-0 entgegen.

