POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (08.02.2019) bis Samstag (09.02.2019)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, 08.02.2019, 07.30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Vechtaer mit seinem Mofa in Lohne auf der Vechtaer Straße, aus Richtung Vechta kommend, den 1. Kreisverkehr. Er wollte diesen in Richtung Brägeler Straße verlassen. Ein hinter ihm fahrender Pkw-Fahrer fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf den Vorausfahrenden auf. Der Mofafahrer stürzte und verletzte sich leicht. Passanten übernahmen die Erstversorgung. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Lohne fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall, insbesondere aber zu dem Flüchtigen machen kann, sollte sich mit der Polizei in Lohne (Telefon: 04442 93160) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 08.02.2019, 16.20 Uhr, ereignete sich in Vechta an der Kreuzung Pagenstertweg / Hagener Straße ein Verkehrsunfall. Ein 34-jährige Vechtaer beabsichtige mit seinem Pkw VW Golf die Hagener Straße zu überqueren und übersah hierbei er einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 12-jährigen Vechtaer, der mit seinem Fahrrad die Hagener Straße, aus Richtung Wintermarsch kommend, befuhr. Beim Sturz zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand zudem geringer Sachschaden.

Vechta - 2 Einbruchdiebstähle in Pkw

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag, 07.02.2019, auf Freitag, 08.02.2019, kam es im Vechater Stadtgebiet zu insgesamt 2 Einbruchdiebstählen in Pkw. In der Goethestraße wurde ein VW Sharan, in der Schillerstraße ein Daimler Benz C-Klasse angegangen. Es wurden jeweils die fest verbauten Navigations-/Infotainmentsysteme entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei rund 3.500,- Euro. Sollten während der Nachtzeit verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, so sollten diese der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) mitgeteilt werden.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 09.02.2019, 02.00 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Visbeker mit seinem Pkw Fiat Punto in Vechta die Straße Oythe in stadtauswärtiger Richtung. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in Höhe Telbrake verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Er geriet nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrszeichen und kam auf dem Kreisverkehr zum Stillstand. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Visbeker deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Promillewert von 2,23. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens (Pkw und Kreisverkehr nebst Verkehrszeichen) wird noch ermittelt.

Damme - Einbruchdiebstahl in Getränkemarkt

Am Samstag, 09.02.2019, 03.55 Uhr, warfen unbekannte Täter in Damme, Wiesenstraße, die Fensterscheibe der Eingangstür eines Getränkemarktes mit einem unbekannten Gegenstand ein. Nachdem die Täter sich so Zugang zu dem Objekt verschafft hatten, wurde dieses durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht derzeit noch nicht fest. Sollten Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, so sollten diese der Polizei in Damme oder Vechta mitgeteilt werden.

Lutten - Tageswohnungseinbruch

Am Freitag, 08.02.2019, im Zeitraum von 08.10 Uhr bis 11.15 Uhr, kam es in der Langfördener Straße in Lutten zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter warfen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so ins Gebäudeinnere. Aus vorgefundenen Geldkassetten wurde Bargeld entwendet. Sollten verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt worden sein, so sollten entsprechende Hinweise an die Polizei in Vechta gegeben werden (Telefon: 04441 9430).

Langförden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 08.02.2019, 10.34 Uhr, wurde auf dem Mühlendamm in Langförden ein 28-jähriger aus Cappeln mit seinem Pkw Opel Corsa angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt wurden angeordnet.

