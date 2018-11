Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - E-Mountainbike gestohlen

Am 20. November 2018 entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 16.00 und 18.00 Uhr ein Herren E-Mountainbike der Marke Giant, das an der Uhlandstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta - E-Bike gestohlen

Am 20. November 2018 entwendete ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike der Marke Greens, das in einem Carport an der Nelkenstraße stand. Die Tat soll sich zwischen 07.30 und 18.45 Uhr ereignet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 20. November 2018 wurde um 15.57 Uhr ein 50-jähriger aus Visbek in der Gustav-Heinemann-Straße mit seinem Pkw kontrolliert. Bei den Polizisten ergab sich der Verdacht, dass der Mann betrunken Auto gefahren haben könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 20. November 2018 kam es auf dem Parkplatz beim Rathaus an der Großen Straße zwischen 12.50 und 14.50 Uhr zu einem Unfall, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken geschah. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen VW Arteon und entfernte sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Vechta - Unfall mit leicht verletzter Person

Am 20. November 2018 kam es um 16.44 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger aus Vechta befuhr ordnungsgemäß den Radweg auf der Lohner Straße, als er durch eine 53-jährige aus Damme übersehen worden ist, die mit ihrem Pkw aus der Hagen-Ringstraße auf die Lohner Straße auffahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mofa-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Holdorf - Unfall mit leicht verletzter Person

Am 20. November 2018 kam es um 17.00 Uhr an einer Tankstelle auf der Großen Straße zu einem Unfall. Ein 82-jähriger aus Holdorf wollte von einer Tankstelle auf die Straße fahren, als er einen 16-jährigen aus Dinklage übersah, der mit einem Traktor vorbeifuhr. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 25000 Euro. Der 82-jährige wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht.

