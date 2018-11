Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Beinahe Unfall, Verursacher flüchtig

Am 20. November 2018 kam es um 10.15 Uhr auf der Lastruper Straße beinahe zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger aus Löningen fuhr von Essen in Richtung Lastrup. Zwischen zwei Rechtskurven kam ihm ein unbekannter Verursacher auf seiner Spur entgegen, da dieser gerade einen Lkw überholte. Der Löninger konnte einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen auf den Grünstreifen verhindern, wo er ins Schleudern geriet und mit einem Leitpfosten kollidierte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3050 Euro. Der Verursacher soll einen grauen BMW der 5er-Serie mit Osnabrücker Kennzeichen gefahren sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell