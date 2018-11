Cloppenburg/Vechta (ots) - Ramsloh/Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 19. November 2018, wurde ein VW Golf bei einem Parkrempler beschädigt. Der Schaden muss in der Zeit von 07.45 Uhr - 11.15 Uhr auf dem Parkplatz des Schulzentrums in Ramsloh an der Schulstraße oder in der Zeit von 16.30 Uhr - 16.45 Uhr in Friesoythe auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Barßeler Straße entstanden sein. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens, der auf ca. 1.000,- Euro geschätzt wird, zu ermöglichen. Hinweise bitte an die Polizei im Saterland, Tel.: 04498 2111, oder in Friesoythe, Tel.: 04491 9316-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell