POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag, 16.11.2018, in der Zeit von 20:30 Uhr - 22:30 Uhr, wurde ein Pkw, der in Vechta an der Grafenhorststraße auf dem Parkplatz hinter dem dortigen Pferdezentrum abgestellt war, am hinteren rechten Kotflügel vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug werden von der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegengenommen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 17.11.2018, in der Zeit von 18:30 Uhr - 20:30 Uhr, kam es in der Waldhornstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr vermutlich von einem Privat-Parkplatz herunter und beschädigte dabei den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Waldhornstraße abgestellten Pkw. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441-9430 zu melden.

Vechta - Versuchter Diebstahl aus Wohnung

Am Samstag, dem 17.11.2018, gg. 20:50 Uhr, kam es in der Paul-Keller-Straße in Vechta zu einem versuchten Diebstahl aus einem Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Haus und wurde hier durch eine anwesende Bewohnerin bemerkt. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Diebesgut aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, den 18.11.18, zwischen 04:00 Uhr - 04:37 Uhr fährt ein 51-Jähriger Dinklager mit einem PKW unter Alkoholeinfluss in einem Siedlungsgebiet in Dinklage gegen einen ordnungsgemäß abgeparkten PKW. Anschließend entfernt er sich unerlaubt vom Unfallort. Er kann wenig später in der Nähe des Burgwaldes festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,58 Promille.

Brand einer Einliegerwohnung in Damme

Am 18.11.108; 06:30 Uhr, kommt es im Obergeschoß einer Einliegerwohnung in 49401 Damme, Am Wellenweiher, zu einem Zimmerbrand, der sich im weiteren Verlauf auf die gesamte Haushälfte ausdehnt. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt. Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus kann durch die Feuerwehr Damme verhindert werden. Die beiden im Haus befindlichen Personen werden nach Brandrauchinspiration den Krankenhäusern Damme und Lohne zugeführt(keine Lebensgefahr). Der Gebäudeschaden wird mit 150.000EUR geschätzt.

