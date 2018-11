POL-CLP: Pressemitteilung der PI Cloppenburg/ Vechta für den Bereich Cloppenburg vom 17.11.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) -

Lastrup - einfache Körperverletzung Am Samstag, den 17.11.2018, gegen 01:35 Uhr gerieten zwei Partybesucher in Streit. Dabei kam es zwischen den 23- und 24-Jährigen aus Lastrup sowie einer weiteren 19-Jährigen aus Lastrup zu einer wechselseitigen Körperverletzung, bei der leichte Verletzungen entstanden. Emstek/ Halen - versuchter Einbruchdiebstahl Samstagnacht (17.11.2018), gegen 02:50 Uhr brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeit einer Autowerkstatt in der "Soestenstraße" ein. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Der Einbruch wurde durch den entstandenen Lärm von Bewohnern der Oberwohnung bemerkt. Die Täter konnten sich noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt entfernen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Molbergen - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Freitag, den 16.11.2018, gegen 14:10 Uhr befuhren ein 43-jähriger Friesoyther und eine 58-jährige Cloppenburgerin mit ihren Pkw die "Peheimer Straße" in genannter Reihenfolge. Aus der Straße "Kuhmoor" bog ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Dwergte auf die "Peheimer Straße" auf. Dabei übersah er den Pkw des Friesoythers, der noch rechtzeitig bremsen konnte. Die nachfolgende Cloppenburgerin fuhr jedoch auf den Pkw des Friesoythers auf. Es entstand Sachschaden. Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, den 17.11.2018, gegen 04:23 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Cloppenburg auf der "Max-Planck-Straße" in Cloppenburg einen 21-jährigen Pkw-Fahrer aus Garrel. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss (1,95 Promille) stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Emstek - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am 17.11.2018, gegen 05:36 Uhr befuhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus Weißrussland die B72 in Richtung Autobahn A1. An dem Lkw platzten zwei Reifen. Reifenteile schleuderten auf die Fahrbahn. Der nachfolgende Verkehr, ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg sowie ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Bulgarien, fuhren über die Reifenteile. An dem Pkw und dem Lkw entstand Sachschaden. Die Unfallstelle musste, für die Zeit der Instandsetzung des Lkw, durch die Polizei und die Straßenmeisterei Löningen abgesichert werden.

