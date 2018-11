POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für das Wochenende 16.-17.11.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Einbruch in Wohnhaus

Am 15.11.2018 sind in der Zeit von 07:00 bis 16:30 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Lönsstraße eingebrochen und entwendeten einen Laptop, eine Angelroute mit Rolle und weitere Wertgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (04499/9430) und die Polizei Friesoythe (04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.11.2018, um 11:30 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Meppener mit seinem Kleinkraftrad die Altenoyther Straße. Bei der Kontrolle durch die Polizei gab der 26-jährige an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 16.11.2018, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw die B 401, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest verlief gleich auf mehrere Drogen positiv. Dem 27-jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 16.11.2018, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Barßel mit seinem Pkw die Barßeler Straße in Richtung Barßel. In Mehrenkamp geriet der Pkw ausgangs einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

