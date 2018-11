POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (16.11.2018) bis Samstag (17.11.2018)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitag, 16.11.2018, 15.06 Uhr, befuhr eine 46-jährige Vechtaerin mit einem Pkw VW Golf in Vechta den Dornbusch in Richtung Lattweg. Beim Aufbiegen auf diesen übersah sie den Pkw Mercedes A-Klasse eines 77-jährigen Vechtaers. Dieser befuhr den Lattweg in stadtauswärtiger Richtung. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An Pkw entstanden Sachschäden.

Damme - Neuenwalde - Verkehrsunfall mit drei leicht und einer schwer verletzten Person

Am Freitag, 16.11.2018, 14.45 Uhr, befuhr eine 41-jährige Frau aus Vörden mit ihrem Pkw Mazda die L 846 von Vörden in Richtung Damme. In Neuenwalde, in Höhe der Einmündung zur Hufeisenstraße, musste die 41-jährige verkehrsbedingt halten. Eine hinter ihr fahrende 84-jährige Frau aus Damme erkannte die Situation rechtzeitig. Sie konnte ihren Pkw Daimler zum Stehen bringen. Diesen beiden Fahrzeugen folgte eine 81-jährige Dammerin mit ihrem Pkw Mercedes. Sie erkannte die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf. Die Fahrzeuge wurden hierbei aufeinander geschoben. Die 84-jährige, ihr 87-jähriger Beifahrer, sowie die 41-jährige wurden leicht, die 81-jährige Verursacherin schwer verletzt. Vor Ort befanden sich 3 Rettungswagen. Die Landesstraße musste zeitweilig voll gesperrt werden, ein örtliche Umleitung fand statt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 16.11.2018, 13.00 Uhr, kam es in Vechta auf der Lohner Straße, kurz vor dem Ortsausgang, zu einem Verkehrsunfall. Eine Rollerfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Zuvor befuhr ein 64-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw Mercedes A-Klasse die Lohner Straße in stadtauswärtiger Richtung. Er musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Dieses erkannte eine hinter ihm fahrende 19-jährige Rollerfahrerin aus Lohne zu spät. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne fuhr sie auf den Pkw auf. Sie kam zu Fall und wurde hierdurch leicht verletzt. Der eingesetzte Rettungswagen verbrachte die junge Frau in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 600,- Euro.

Lohne - Diebstahl aus Umkleidekabine und Pkw

Am Freitag, 16.11.2018, im Zeitraum von 19.00 - 19.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus der Umkleidekabine beim Hallenbad in Lohne, An der Kirchenziegeleit, aus einer offen im Umkleideraum hängenden Jacke einen Pkw-Schlüssel. Mit diesem wurde ein beim Gebäude geparkter Pkw Daimler geöffnet. Aus dem Fahrzeuginnern wurden ein Handy sowie Schlüssel entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die die Polizei Lohne (Telefon: 04442 9316 0) oder Vechta (Telefon: 04441 943 0) entgegen.

Lohne - Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, 16.11.2018, 19.30 Uhr, wurde in Lohne auf der Vechtaer Straße ein britischer Pkw BMW angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers, ein 20-jähriger aus Wagenfeld, wurde festgestellt, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand. Die mitgeführten Versicherungsdokumente waren offensichtlich gefälscht. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

