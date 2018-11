POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg (17./18. November 2018)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Oldenburg) - Einbruchdiebstahl aus Garage

In der Zeit von Freitag, 16.11.2018, 19:00 Uhr, bis Samstag, 17.11.2018, 08:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage in Essen (Oldenburg), Unlandweg. Es wurde u. a. eine Harley-Davidson und Elektro-Arbeitsgeräte entwendet. Der entstandene Schaden betrug mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Essen, Telefonnummer 05434/3955, oder bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600, zu melden.

Garrel - Einbruchdiebstahl in Gaststätte / Kiosk

Am Samstag, 17.11.2018, in der Zeit von 15:40 bis 16:15 Uhr, kam es in Garrel, OT Petersfeld, Drei-Brücken-Weg, zu einem Einbruch in einer Gaststätte. Nachdem eine Tür durch einen bislang unbekannten Täter gewaltsam geöffnet wurde, wurde eine geringe Menge Bargeld aus dem angrenzenden Kiosk entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Garrel, Telefonnummer 04474 / 310, oder bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600, zu melden.

Garrel - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, 17.11.20178, in der Zeit von 16:00 bis 19:30 Uhr, kam es in Garrel, St.-Paulus-Straße, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und es wurde Bargeld in unbekannte Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Garrel, Telefonnummer 04474 / 310, Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600, zu melden.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 17.11.2018, gegen 04:20 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Garreler mit seinem Pkw die Max-Planck-Straße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 %o. Daraufhin wurde beim Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Molbergen - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 18.11.2018, gegen 03:00 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Aurich mit seinem Pkw die Straße Hohes Feld in Peheim. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 %o. Daraufhin wurde beim Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

