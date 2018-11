POL-CLP: Pressemeldungen für dne Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Am 13. November 2018 befuhr ein 48-Jähriger aus Saalfeld-Saale gegen 07.00 Uhr mit seinem VW Golf die Straße Drenkelvehn aus Richtung Lastrup kommend in Richtung Hammel. Infolge von Alkoholeinwirkung kam er nach links von der Fahrbahn ab. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,25 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit Fahrradfahrer/Zeugenaufruf

Am 13. November 2018 befuhr ein 15-jähriger Cloppenburger gegen 07.55 Uhr mit seinem Fahrrad die Mühlenstraße in Richtung Sevelter Straße, als ein unbekannter Fahrradfahrer aus der Bürgermeister-Heukamp-Straße nach rechts auf die Mühlenstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 15-Jährige leicht verletzte. Der 15-Jährige gab dem Unbekannten noch seine Personalien an. Allerdings fuhr dieser davon, ohne seine Personalien anzugeben oder sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 13. November 2018 befuhr eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin gegen 07.30 Uhr gegen 07.30 Uhr mit ihrem Pkw die Eschstraße und wollte von dort nach links in den Fortmannsweg abzubiegen. Dabei übersah sie den in gleiche Richtung, auf dem linken Radweg fahrenden 15-jährigen Cloppenburger. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer unverletzt blieb. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

