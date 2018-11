POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Sonntag 11.11.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) -

Cloppenburg - Körperverletzungen In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 00:40 Uhr zu einer Körperverletzung, bei der sich zwei Männer in der Eisenbahnstraße geschlagen haben. Beide wurde dabei leicht verletzt. Grund der Auseinandersetzung war eine vorangegangene Ruhestörung. In derselben Nacht kam es gegen 01:00 Uhr in Cloppenburg im Rathausweg nach verbalen Streitigkeiten zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, infolgedessen einer der Kontrahenten durch mehrere Faustschläge in das Gesicht verletzt wurde. Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch Ein bislang unbekannter Täter gelangte im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:25 Uhr durch ein Fenster in das Schlafzimmer des Einfamilienhauses in Cloppenburg/Bethen, Zur Basilika. Während der Tatausführung wurde er durch die eintreffenden Geschädigten überrascht, sodass er mit dem bereits erlangten Diebesgut unerkannt aus dem Haus flüchtete. Cappeln - Tageswohnungseinbruch Am Samstag drangen bislang unbekannte Täter zwischen 16:20 und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Cappeln, Magdeburger Straße, ein und entwendeten diverse Wertgegenstände. Zeugen, die verdächtige Umstände bemerkt haben, wenden sich bitte an die Polizei Cloppenburg. Löningen - Dieseldiebstahl Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Mittwoch, 07.11.2018 bis Samstag, 10.11.2018, in Löningen in der Straße Kohlbruch insgesamt 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem Trecker. Hinweise nimmt die Polizei Löningen entgegen. Emstek - Verkehrsunfall Am Samstag, 10.11.2018, ereignete sich gegen 09:00 Uhr in Emstek auf der alten Bundesstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 21-jährige aus Hoheging wollte mit ihrem Pkw von der Hesselnfelder Straße nach links auf die Alte Bundesstraße in Richtung Emstek abbiegen und übersah dabei die vorfahrtberechtigte 71-jährige Visbekerin mit ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge infolgedessen Sachschaden entstand. Stalförden - Verkehrsunfall mit schwer- und leichtverletzten Personen Auf der Resthauser Straße in Stalförden kam es am Samstag um 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 19-jähriger aus Molbergen befuhr mit seinem Pkw die Waldstraße aus Rtg. Molbergen in Rtg. Varrelbusch. Ein 44-jähriger Mann befuhr derweilen mit seinem Fahrzeug die Ambührener Straße aus Rtg. Ambühren in Rtg. Molbergen. Er beabsichtigte im Einmündungsbereich zur Waldstraße nach links auf diese aufzufahren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 19-Jährigen mit seiner 17-jährigen Beifahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall wurden alle Beteiligten verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Pkw des Unfallverursachers nicht versichert ist. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Löningen - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem Am Samstagnachmittag befuhr ein 25-jähriger Mann aus Polen mit seinem Pkw den Linderner Damm in Richtung Lindern. Vermutlich aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen kam der Pkw des Mannes ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen einen Straßenbaum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest, sodass bei dem Fahrzeugführer noch im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell