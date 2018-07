Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Pkw aufgebrochen

In der Zeit von Donnerstag, 07. Juli 2018, 18.00 Uhr, bis Freitag, 06. Juli 2018, 07.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Toyota Yaris ein, der auf einem Seitenstreifen an der Meyerhofstraße geparkt war. Es wurden ein DV-Gerät sowie zwei Jacken entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Goldenstedt - Kleinkraftrad beschädigt

In der Zeit von Montag, 02. Juli 2018, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 05. Juli 2018, 20.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Kleinkraftrad, dass auf einem Parkplatz am Badesee in Goldenstedt, Tiefer Weg, geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

