Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Kabeldiebstahl

Am 06. Juli 2018 entwendeten unbekannte Täter gegen 10.15 Uhr aus einem Rohbau an der Lodberger Straße eine bislang unbekannte Menge an drei- und fünfadrigen Stromkabelabschnitten. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

