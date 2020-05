Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Person hinter verschlossener Tür

Breckerfeld (ots)

Datum: 24.05.2020/ Uhrzeit: 11:10 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Rosenstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Am Sonntagvormittag wurde die Löschgruppe Zurstraße der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld zu einem Technische Hilfeeinsatz "Person hinter verschlossener Tür" alarmiert. Am Einsatzort angekommen war die Tür bereits geöffnet. Eine Nachbarin hatte sich vorbildlich gekümmert und die Feuerwehr sowie eine Bekannte der in Not geratenen Person gerufen. Der Rettungsdienst traf auch kurzum ein, so dass die Einsatzstelle von der Feuerwehr an den Rettungsdienst übergeben werden konnte. Die freiwilligen Kräfte der Feuerwehr erkundeten die Lage, wiesen dem Notarzteinsatzfahrzeug den Weg und leisteten als Tragehilfe dem Rettungsdienst Unterstützung. Der Einsatz endete nach rund 45 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus.

