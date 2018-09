FW-EN: BMA Alarm

Breckerfeld (ots) -

Datum: 11.09.2018/ Uhrzeit: 10:04 Uhr/ Dauer: ca. 50 Minuten/ Einsatzstelle: Philipp-Nicolai-Haus/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (cs): Am heutigen Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld mittels Sirene und Funkmeldeempfänger zu einer Brandmeldeanlage in Zurstraße alarmiert. An der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass die Brandmeldeanlage nicht ausgelöst hatte und auf "Störung" stand. Die Alarmierung war telefonisch durch den Hersteller der BMA erfolgt. Da kein weiterer Einsatz erforderlich war, wurde die Einsatzstelle anschließend an den verantwortlichen Betreiber übergeben. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach etwa 50 Minuten beendet werden.

