Wer sah den Mann und die beiden Mädchen? Bild-Infos Download

Bochum (ots) - Noch haben die Kriminalbeamten aus dem Bochumer Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) den Mann nicht ermittelt, der am 3. Juli in Witten zwei junge Mädchen (8/9) angesprochen hat, um sie im Stadtpark zu fotografieren.

Die Kinder hielten sich an diesem Dienstag an dem Geschäft an der Bahnhofstraße 34 auf. Hier sprach der Mann die Schülerin gegen 17 Uhr an und ging mit ihnen über die Körnerstraße zur Ruhrstraße und von dort nach rechts in Richtung Stadtpark auf das Gelände der Villa Lohmann (siehe Karte). Von dort ging der gemeinsame Weg an der großen Liegewiese vorbei zu den Treppen in Richtung Wilhelm-Nettmann-Weg und endete an der rechtsseitig vom Parkweg gelegenen Bank. Nicht weit davon entfernt liegt ein gefällter Baumstamm.

Hier wollte der Mann eines der Mädchen fotografieren, brach das aber gegen 17.30 Uhr ab und begleitete die Kinder zurück in die Innenstadt.

Wenig später meldeten sich deren Erziehungsberechtigen bei der Polizei und zeigten den Vorfall an.

Der Mann, augenscheinlich deutscher Abstammung, ist ca. 40 bis 45 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, schlank, hat weiße kurze Haare, trug eine Sonnenbrille, führte eine kleine Kamera mit und war mit einem blauen T-Shirt, einer hellbraunen, kurzen Hose sowie einem hellbraunen Hut mit Krempe bekleidet.

Das KK 12 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4120 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise, wer den Mann und die beiden Mädchen auf dem beschriebenen Weg gesehen hat.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell