Feuerwehr Herdecke

FW-EN: 2 Brandmeldungen in kürzester Zeit

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde nach den ruhigen Ostertagen zu zwei Brandereignissen in kürzester Zeit gerufen.

Um 17:04 Uhr meldete die automatische Brandmeldeanlage einer Pflegeeinrichtung am Nacken einen Brand. Vor Ort wurde der Bereich der Auslösung durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz erkundet. In einer Küche wurde angebrannter Kakao als Auslösegrund ausfindig gemacht. Die Wohneinheit wurde gelüftet, wodurch keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich waren.

Noch während des laufenden Einsatzes, meldete die Kreisleitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises einen ausgelösten Heimrauchmelder in einem Hochhaus in der Berliner Straße. Parallel rückten weitere Einsatzkräfte der Freiw. Feuerwehr Herdecke zum Einsatzort aus. Auch hier ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz vor und ein Löschangriff befand sich in Bereitstellung. Der Auslösegrund hier war ein angebrannter Pizzastein, welcher durch die Bewohnerin vor eintreffen der Feuerwehr abgelöscht war. Die Wohneinheit wurde ebenfalls gelüftet und ohne weitere Maßnahmen der Feuerwehr an die Bewohnerin übergeben.

Bei beiden Einsätzen war ein Löschzug neben einem Rettungswagen und der Polizei ca.30 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell