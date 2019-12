Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke befreit Baby

Herdecke (ots)

Am Dienstagmorgen befreite die Feuerwehr Herdecke in der Goethestraße ein Baby aus einem Fahrzeug, indem es aus Versehen alleine eingesperrt war. Die Besatzung des um 9:26 Uhr alarmierten Hilfeleistungslöschfahrzeuges konnte schließlich mit etwas Geschick und Werkzeug die Tür schadenfrei öffnen, sodass die Mutter ihr neun Monate altes Kind wieder unversehrt in die Arme schließen konnte.

