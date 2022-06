Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Erneuter Brandmeldealarm in Gewerbeobjekt

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Wie schon am Tag zuvor löste auch am Donnerstag eine Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb aus. Diesmal wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 6:50 Uhr zu einem metallverarbeitenden Betrieb in der Straße "Alte Haase" alarmiert.

Das Objekt wurde durch die Einsatzkräfte kontrolliert: Ein Schadenereignis konnte auch hier nicht festgestellt werden. Es handelte sich demnach um einen Fehlalarm der Anlage.

Ausgerückt waren 16 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit fünf Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell