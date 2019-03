Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Auch Sprockhöveler Rathaus evakuiert -jedoch keine Bombendrohung-

Sprockhövel (ots)

Gegen 13.45 Uhr löste im Rathaus in Sprockhövel die Alarmanlage aus und veranlasste die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalverwaltung das Rathaus zu verlassen. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich hierbei nicht um eine anonyme Bombendrohung handelte, wie es sich heute in verschiedenen anderen Rathäusern im Bundesgebiet ereignet hatte. In Sprockhövel hatte die Brandmeldeanlage aufgrund von Flexarbeiten ausgelöst, die Handwerker im Untergeschoss des Gebäudes ausführten. Die Feuerwehr Sprockhövel, deren Löschzug Haßlinghausen im Nachgebäude stationiert ist, konnte nach Kontrolle des Gebäudes schnell Entwarnung geben. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte war nicht mehr erforderlich. Um 14.25 Uhr war der Einsatz beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell