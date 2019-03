Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Großeinsatz in der Gewerbestraße - Bevölkerung vorsorglich gewarnt

Sprockhövel (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 20:21 Uhr zu einer Firma in der Gewerbestraße alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage hatte zuvor ausgelöst. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung in einer Halle fest. Ursächlich war nach bisherigen Erkenntnissen ein im Objekt stehendes Flurförderfahrzeug. Da zu Beginn eine Gefahr durch den Rauch oder weitere Chemikalien nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Bevölkerung vorsorglich - unteranderem auch über die Warn-App NINA - gewarnt. Eingeleitete Messungen der Feuerwehr ergaben keinen Anhalt für eine erhöhte Konzentration von Gasen bzw. einen Austritt von Chemikalien. Das Gebäude wurde im Anschluss belüftet. Es gab keine Verletzten.

Der Einsatz endete nach circa 2 Stunden. Vor Ort waren 51 ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr Sprockhövel, die Kreisfeuerwehrzentrale mit einem Gerätewagen Atemschutz, der Rettungsdienst, die Polizei sowie das Ordnungsamt der Stadt Sprockhövel.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung der Feuerwehr verwendet werden.

