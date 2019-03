Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW Unfall auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Freitag verunfallten auf der BAB 43 gegen 14.15 Uhr direkt hinter der Auffahrt Sprockhövel in Fahrtrichtung Münster 2 PKW. Dabei verletzten sich drei Insassen der Fahrzeuge und mussten dem Rettungsdienst zugeführt werden. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle ab. Aus Sicherheitsgründen wurde an einem Fahrzeug die Batterie abgeklemmt. Während des Einsatzes kam es auf der BAB zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 16.00 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

