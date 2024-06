Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder in Oberwengern

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am heutigen Freitag um 11:57 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Wohnsiedlung "Am Wilshause" alarmiert. Beim Eintreffen war kein Piepen mehr wahrnehmbar. Da der Anrufer aber explizit die Wohnung angeben konnte, wurde diese von außen über die Drehleiter kontrolliert. Hierbei konnte kein Brandereignis festgestellt werden. Nach telefonischem Kontakt mit dem Mieter erschien ein Angehöriger mit einem Wohnungsschlüssel vor Ort. Gemeinsam wurde die Wohnung kontrolliert. Auch hierbei konnten keine besonderen Vorkommnisse festgestellt werden. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz daraufhin nach 40 Minuten abbrechen.

