FW-EN: Zwei Einsätze für Feuerwehr Wetter am Mittwoch: Unterstützung Rettungsdienst und Gasaustritt

Zwei Mal wurde die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) am gestrigen Mittwoch alarmiert.

Um 12:06 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Unterstützung des Rettungsdienstes nach Wengern in den Bommerholzer Weg gerufen. Hier musste ein Patient aufgrund eines medizinischen Notfalls aus dem Dachgeschoss durch das teilweise enge Treppenhaus schonend nach unten zum Krankenwagen getragen werden. Nach gut dreißig Minuten war dieser Einsatz beendet.

In die Ringstraße mussten die Löscheinheiten aus Alt-Wetter, Volmarstein und Esborn dann gegen 17:00 Uhr ausrücken. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten Gasgeruch wahrgenommen und über Notruf die Feuerwehr verständigt. Bei Eintreffen erfuhren die Feuerwehrkräfte, dass sich noch eine Person in dem Gebäude befände. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit Messgeräten in das Gebäude vor. Ein Trupp in die erste Etage zur Menschenrettung, der zweite zum Absperren der Gasleitung in das Kellergeschoss. Zeitgleich wurde ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut. Der Bewohner konnte ins Freie gebracht werden, hier empfing ihn dann schon der Rettungsdienst und führte erste Untersuchungen durch. Da die Messgeräte der Feuerwehr zu keiner Zeit auffällige Werte anzeigten, wurde der gesamte Bereich noch einmal vom Energieversorger mit speziellen Messgeräten kontrolliert. Auch hier waren keine Auffälligkeiten feststellbar.

Nach ca. fünfzig Minuten waren die Kontrollen beendet und alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Nachdem die gesamte Ausrüstung wieder auf den Fahrzeugen verstaut war, konnten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei den Einsatz nach gut einer Stunde beenden.

