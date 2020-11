Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Personen hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr)Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am frühen Montagmorgen um 02:45 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Bredtstraße alarmiert. Die Wohnungstür konnte durch die Einsatzkräfte mit einem Zweitschlüssel geöffnet werden und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Einsatz wurde nach einer halben Stunde beendet.

Eine weitere Person hinter verschlossener Wohnungstür, diesmal in der Straße "Haus Hove" wurde der Löscheinheit Alt-Wetter um 15:13 Uhr gemeldet. Hier musste die Wohnungstür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet werden. Da keine Person angetroffen werden konnte, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz ebenfalls nach einer halben Stunde beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell