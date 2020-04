FW-EN: Angebranntes Essen und Betriebsunfall

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Zu einem Wohnheim in der Hartmannstraße wurde der Löschzug II (Volmarstein / Grundschöttel) der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) gestern um 17:58 Uhr gerufen. Bereits nach sieben Minuten war der komplette Löschzug, inklusive Drehleiter, vor Ort. Die Erkundung ergab, dass in einem Küchenbereich in der ersten Etage ein Rauchmelder Alarm ausgelöst hatte. Vor Ort war dann auch schnell die Ursache gefunden. In einer Pfanne war Essen angebrannt und hatte so für die leichte Verrauchung gesorgt. Die Pfanne wurde vom Herd gezogen und der betroffene Bereich durch ein geöffnetes Fenster gelüftet. Weitere Tätigkeiten waren von Seiten der Feuerwehr nicht nötig. Alle Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten nach ca. zwanzig Minuten wieder einrücken.

Kurze Zeit später erreichte die Löscheinheit Grundschöttel der nächste Alarm. In einem Betrieb im Gewerbegebiet Am Nielande hatte sich ein Betriebsunfall ereignet. Hier kam zur Patientenversorgung auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Da eine Landung des Hubschraubers direkt am Unfallort nicht möglich war, landete er ein Stück entfernt auf der Freifläche eines benachbarten Betriebes. Die Grundschötteler Einsatzkräfte sicherten die Landung und fuhren das Rettungsdienstpersonal des Hubschraubers zum Unfallort. Nachdem der Patient vor Ort versorgt war, wurde er mittels Rettungswagen zum Hubschrauber gefahren. Dieser flog den Verletzten dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach vierzig Minuten war dieser Einsatz beendet.

