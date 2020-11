Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall BAB 1

GevelsbergGevelsberg (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Gevelsberg auf das Autobahnkreuz Nord zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrzeugen alarmiert.Dabei wurden 2 Personen verletzt. Die beiden Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr Gevelsberg streute auslaufende Betriebsmittel ab und säuberte die Fahrbahn von Trümmerteilen. Eingesetzt waren die Kräfte der Hauptwache, der Löschzug 2 und der Einsatzführungsdienst. Der ebenfalls alarmierte Löschzug 1 stellte während des Einsatzes den Grundschutz an der Hauptwache sicher. Einsatzende war nach ca. 90 Minuten.

