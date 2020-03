Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg wird zweimal alarmiert

Gevelsberg (ots)

Am Samstag rückte die Gevelsberger Feuerwehr zweimal aus. Zuerst wurden die Einsatzkräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Seniorenheim gerufen. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Auslöser war angebranntes Essen auf einem Herd. Fast zeitgleich wurde die Feuerwehr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Stadtgebiet gerufen. Auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ursache waren Gartenabfälle welche in einer Feuertonne verbrannt wurden.

