Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: First Responder Einsatz in Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 12.04.2019 um 15:30 wurden, die Bediensteten der Hauptwache zum Ennepebogen gerufen. Hier hatte ein Fußgänger einen Kreislaufstillstand erlitten. Der zufällig vorbeifahrende stellvertretende Leiter der Feuerwehr begann umgehend mit der Reanimation, ein weiterer Passant setzte sofort den Notruf ab und zwei Kinder holten den am Ennepebogen stationierten Defibrillator (AED) zum Notfallort. Die eintreffende HLF-Besatzung übernahm die weiteren Maßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungswagen und des Notarztes. Im Anschluss wurde der Patient in den Rettungswagen gebracht und in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.

