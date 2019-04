Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg wird zu zwei Einsätzen gerufen

Gevelsberg (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A1 gerufen. Dort war ein PKW aus noch zunächst unbekannter Ursache verunfallt. Die Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Einsatzkräfte streuten die Unfallstelle ab. Am Nachmittag wurde die Feuerwehr dann zu einem vermeintlich ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung gerufen. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ursache war ein Wecker welcher Alarm schlug.

