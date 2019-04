Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Drei Einsätze am Samstag.

Gevelsberg (ots)

Am Samstag musste die Hauptwache der Feuerwehr zu drei Einsätzen ausrücken. Um 17:15 Uhr fuhren vier Bedienstete mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug zum Ennepebogen. Dort hatte ein kleiner Junge einen Stein an den Kopf bekommen. Die Platzwunde wurde versorgt. Anschließend übernahm der Rettungsdienst. Im Anschluss, gegen 17:35 Uhr, wurde die Besatzung in der Leibzucht benötigt. Dort musste eine Person nach einem Treppensturz versorgt werden. Der Transport durch den Rettungsdienst wurde vorbereitet. Einsatzende war um 18:15 Uhr.

Um 23:30 Uhr musste der brennende Inhalt eines Papiercontainers an der Gartenstraße abgelöscht werden. Hierzu wurde ein Gemisch aus Wasser und Löschschaum eingesetzt. Der Einsatz endete um 00:15 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Gevelsberg

Thomas Grabowski

Telefon: 02332 3600 od 0151 1247 0677

E-Mail: thomas.grabowski@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell