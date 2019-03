Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: 3 Einsätze für die Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Am Freitag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu 3 Einsätzen alarmiert. Am Mittag öffnete die Besatzung des Hauptwachen HLF eine Tür im Kiefern Weg. Weiter ging es für 2 Beamte in die Hagener Straße, hier wurde ein eingestürzter Keller.- Lichtschacht mit Warnbarken und Flatterband abgesichert. Um 16:53Uhr wurde die ABC Komponente der Feuerwehr Gevelsberg nach Herdecke alarmiert. Der ABC Erkunder und der Gerätewagen Gefahrgut begaben sich in den Bereitstellungsraum an der Wetter Straße in Herdecke. Nachdem die Erkunder Besatzung die Einsatzleitung vor Ort unterstützt hatte, konnten beide Fahrzeuge wieder nach Gevelsberg einrücken. Der Einsatz für die 6 Einsatzkräfte endete um ca. 19.30Uhr.

