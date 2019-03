Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brandmeldealarm und eine Gewässerverschmutzung.

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch um 09:50 Uhr, rückte die Hauptwache sowie der Löschzug 1 zu einer Seniorenstätte an der Hagener Straße aus. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. In einer Seniorenwohnung hatte sich Pflanzenöl in einer Pfanne auf dem Herd derart erhitzt, dass es zu einer Rauchentwicklung kam, welche dazu führte, dass der Rauchmelder in der Küche auslöste. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr kontrolliert und gelüftet. Es entstand kein Schaden. Der Einsatz endete um 10:30 Uhr. Um 14:20 Uhr, rückte die Hauptwache zur Breitenfelder Straße aus. Dort hatten Anwohner bemerkt, dass das fließende Wasser des Erlenbaches sich weiß verfärbt hatte. Es wurden sofort Wasserproben entnommen. Diese wurden dem Umweltamt übergeben. Mit speziellem Indikatorpapier wurde das Wasser auf den wichtigen PH.-Wert sowie auf Ölgehalt überprüft. Beide Werte waren unauffällig. Während des Einsatzes wurde das Wasser im Erlenbach wieder klar. Einsatzende war um 15:30 Uhr.

