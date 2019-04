Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg löscht brennenden Spänesilo einer Schreinerei

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in der Asbeckerstraße gerufen. Dort war ein Spänebunker in Brand geraten. Die Einsatzkräfte bekämpften die glimmenden Holzspäne über eine in dem Silo vorhandene Löschanlage und kontrollierten mit einer Wärmebildkamera den umliegenden Bereich. Alle drei Löschzüge sowie die Hauptwache der Feuerwehr Gevelsberg waren an dem Einsatz beteiligt. Nach einer Stunde konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken.

