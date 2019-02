Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg verhindert Brand in einer Lagerhalle

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Betrieb in der Straße Am Sinnerhoop gerufen. Vor Ort wurde schnell die Ursache der Auslösung gefunden. Es war eine Fassung einer Leuchtstofflampe unter der Hallendecke in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell ablöschen und verhinderten so eine Brandausbreitung. Nach einer halben Stunde im Einsatz konnten dann alle Kräfte wieder einrücken.

