Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag rückte die Feuerwehr Gevelsberg zu drei Einsätzen aus. Morgens wurden die Einsatzkräfte zu einer verschlossenen Wohnungstür gerufen. Da sich in der Wohnung eine hilflose Person befand musste die Tür gewaltsam geöffnet werden, damit der ebenfalls vor Ort befindliche Rettungsdienst tätig werden konnte. Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr dann zu einem Sturmschaden gerufen. Mehrere Äste lagen im Bereich der Wittenerstraße auf der Fahrbahn. Sie wurden von den Einsatzkräften entfernt. Später rückte die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Altenheim an der Hagenerstraße aus. Auslöser dort war ein angebranntes Mittagessen so das die Feuerwehr nicht tätig werden musste.

