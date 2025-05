Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Gemeldeter Zimmerbrand Moltkestraße

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 16.05.2025, wurde die Feuerwehr Schwelm um 18:16 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Moltkestraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt teilte die Leitstelle mit, dass alle Personen das Gebäude bereits verlassen hatten.

Vor Ort konnte in einem Zimmer im 1. Obergeschoss eine leichte Rauchentwicklung auf einem Schreibtisch festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass eine Gardine und Papier auf dem Schreibtisch in Brand geraten waren. Als der Angriffstrupp zur Erkundung vorging, glimmte das Papier noch. Dieses wurde ins Freie gebracht und dort mit einem C-Rohr abgelöscht. Zudem wurde eine angesenkte Stelle an einem Schreibtisch mit einem Glas Wasser gekühlt.

Die Person, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Zimmer befand, wurde vom Rettungsdienst untersucht. Die betroffene Person konnte aber unverletzt vor Ort bleiben. Das Zimmer wurde abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Da keine gefährlichen Temperaturen herrschten, wurde das Gebäude an eine Gebäudeverantwortliche übergeben.

Die Feuerwehr Schwelm und der Rettungsdienst waren mit fünf Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz. Weitere Einsatzkräfte standen an den Wachen in Bereitschaft. Alarmiert waren die hauptamtlichen Kräfte sowie die Löschzüge Winterberg und Stadt. Der Einsatz konnte gegen 18:45 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell