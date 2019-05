Feuerwehr Schwelm

FW-EN: LKW-Brand BAB 1 Richtung Bremen (Erstmeldung)

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am Donnerstagmorgen um 09:13 Uhr auf die BAB 1 in Richtung Bremen zu einem LKW-Brand alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Vorgefunden wurde ein Sattelauflieger, mit Zugmaschine der in voller Ausdehnung brannte.

Die Feuerwehr Schwelm ist zurzeit bei einem LKW-Brand auf der BAB 1 im Einsatz. Dort brennt ein Sattelauflieger beladen mit gepressten Papierballen in voller Ausdehnung. Durch die Feuerwehr wurden mehre C-Rohre zur Brand Bekämpfung unter schweren Atemschutz eingesetzt. Unterstützung bekommt die Feuerwehr Schwelm durch ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Sprockhövel, um die Wasserversorgung auf der Autobahn sicherzustellen. Des Weiteren wurde das THW Schwelm mit einem Berge-Räumgerät zu Einsatzstelle angefordert, um die Ladung vom Sattelauflieger zu entladen und abzulöschen. Der Einsatz dauert zur Zeit noch an (11:13 Uhr), die BAB 1 Richtung Bremen ist ab dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord komplett gesperrt.

Nach Abschluss des Einsatzes erfolgt eine abschließende Pressemitteilung der Feuerwehr Schwelm.

