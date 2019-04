Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Drei Einsätze am Ostersonntag

Schwelm (ots)

Am Ostersonntag musste die Feuerwehr dreimal ausrücken. Um 09:29 Uhr rückte die hauptamtliche Wachbesatzung mit 2 Einsatzkräften und dem Rüstwagen in die Lindenstr. aus. Dort galt es den Rettungsdienst zu unterstützen und eine Tür zu öffnen, die ein Patient nicht mehr selbst öffnen konnte. Die Tür wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet und der Patient dem Rettungsdienst übergeben.

Um 13:52 Uhr erfolgte eine Alarmierung in die Barmer Str., dort sollte eine Gartenlaube brennen. Vor Ort stellte sich heraus, dass Baumschnitt neben einer Hütte brannte, das Feuer auf die Hütte Überbegriffen hatte aber bereits durch Löschmaßnahmen des Eigentümers eingedämmt war. Das Feuer wurde dann von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr abgelöscht und der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Feuerwehr war mit 6 Einsatzkräften und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort. Weitere Kräfte standen an der Hauptwache und am Gerätehaus Winterberg in Bereitstellung. Der Einsatz war gegen 14:30 Uhr beendet.

Um 14:36 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Logistik- und Lagergebäude in der Saarstr. Vor Ort erkundeten die Einsatzkräfte das weitläufige Gebäude, konnten aber weder Feuer noch Rauch ausmachen, die Anlage hatte wahrscheinlich in Folge eines technischen Defektes ausgelöst. Nach der Kontrolle wurde der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Schwelm

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02336 916800

E-Mail: feuerwehr@schwelm.de

www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell