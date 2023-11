Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 08.11.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 08:15 Uhr zu einer Ölspur in den Ortsteil Voerde alarmiert. Ein "Minibagger" hatte durch einen Defekt, eine kleine Menge Hydrauliköl verloren und dadurch wurden ca. 5 Quadratmeter der Straße kontaminiert. Die Feuerwehr stumpfte die Ölspur mittels Ölbindemittel ab und reinigte die Straße. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 09:07 Uhr beendet werden.

Um 16:27 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Kleinbrand in den Ortsteil Milspe alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass "Abraum" auf einem Grill verbrannt wurde. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr abgelöscht und die 4 Einsatzkräfte konnten um 16:45 Uhr ihren Einsatz beenden.

Am Morgen des 09.11.2023 wurde die Feuerwehr um 05:55 Uhr zu einer "Person hinter verschlossener Tür" in den Ortsteil Voerde alarmiert. Die Wohnungstür konnte Gewaltfrei geöffnet werden und der Patient wurde dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 06:24 Uhr beendet werden. Um 06:33 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zu einer: "Hilflosen Person hinter verschlossener Wohnungstür", in den Ortsteil Milspe alarmiert. Die Wohnungstür wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet und der Patient wurde dem mit alarmierten Rettungsdienst übergeben. Die 4 Einsatzkräfte beendeten Ihren Einsatz um 07:00 Uhr

