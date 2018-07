FW-EN: Arbeitsreicher Tag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Donnerstag, den 05.07.2018 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:42 Uhr zu einer Ölspur in die Scharpenberger Straße alarmiert. Die 2 Einsatzkräfte, die mit einem Gerätewagen Gefahrgut ausgerückt waren, streuten eine ca. 50 m lange Betriebsmittelspur ab und beendeten den Einsatz um 10:35 Uhr.

Um 11:50 Uhr wurde die hauptamtliche Wache sowie die Löschgruppe Oberbauer in die Jakobstraße zu einem Brandmeldealarm gerufen. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung im Gebäude ausfindig gemacht werden, die durch einen Defekt an einer Maschine verursacht wurde. Die Feuerwehr lüftete das betroffene Gebäude. Im Einsatz waren 13 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen, dessen Einsatz um 12:22 endete.

Um 13:09 Uhr wurde die hauptamtliche Wache sowie der Löschzug 1 in die Hembeckertalstraße zu einer Explosion in einer Gaststätte gerufen. Vor Ort wurde eine Verrauchung der Gaststätte vorgefunden, die durch einen Kurzschluss in der Elektrik verursacht wurde. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude, und kontrollierte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Die Feuerwehr schaltete das Gebäude stromlos und beendete den Einsatz um 13:52 Uhr. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen. Der Löschzug Milspe/Altenvoerde brauchte nicht mehr ausrücken.

Weiter ging es um 15:21 Uhr. Mit dem Stichwort "Person hinter verschlossener Tür" wurde die hauptamtliche Wache in die Eichendorfstraße alarmiert. Die Feuerwehr konnte vor Eintreffen wieder einrücken, da die Tür durch einen Angehörigen geöffnet wurde. Im Einsatz waren 8 Einsatzkräfte mit 2 Fahrzeugen, dessen Einsatz um 15 28 Uhr endete.

Um 21.36 Uhr wurde die hauptamtliche Wache zur Königsfelder Straße gerufen, da dort eine "Unbekannte Rauchentwicklung" aus einem Wald gemeldet worden war. Da die Einsatzstelle nicht genau klar war, wurde die Feuerwehr Schwelm mit alarmiert. Nach Erkundung wurde eine Abraumverbrennung ausfindig gemacht, die durch den Eigentümer gelöscht wurde. Die Feuerwehr Ennepetal war mit 3 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr Schwelm und die Polizei. Der Einsatz endete um 22:13 Uhr

