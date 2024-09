Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Verunfallter Kanufahrer aus Fischrteppe an der Ruhr gerettet

Bild-Infos

Download

Hattingen (ots)

Zu einem Wasserrettungseinsatz ist die Hattinger Feuerwehr heute Abend (08.09.) alarmiert worden. Unterstützung kam von der DLRG Hattingen-Blankenstein. Ein Kanufahrer ist an der Ruhrbrücke in die Fischtreppe statt in die Bootsrutsche gefahren. Dort hat sich sein Boot verkeilt und er kam aus eigener Kraft nicht mehr frei. Ein Strömungsretter der DLRG brachten den erschöpften Mann ans Ufer. Kräfte von DLRG und Feuerwehr sicherten ihn und führten den Kanufahrer zum Rettungswagen. Dort wurde er durch den Rettungsdienst untersucht und vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Das Kanu wurde aus der Fischtreppe geborgen.

Neben den hauptamtlichen Kräften wurden die Einheiten Mitte und Nord der Hattinger Feuerwehr alarmiert.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter Feuerwehr Hattingen verwendet werden

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell