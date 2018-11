FW-EN: Florianstag 2018 - Gewinner ermittelt

2 weitere Medieninhalte

Hattingen (ots) - Am heutigen Montag wurde die Gewinnerklasse des Malwettbewerbs von einer Jury ,bestehend aus Lions-Club und dem Verein zur Förderung des Brandschutzes in Hattingen sowie der Feuerwehr Hattingen, ermittelt. Sieger in diesem Jahr ist die Klasse 2a der GGS Bruchfeld. Ihr winkt am 19.11.2018 ein spannender und lehrreicher Tag bei der Feuerwehr Hattingen inkl. eines Mittagessens von Diergardts Kühler Grund. Insgesamt wurden 25 Bilder von fünf Schulklassen eingereicht. Die sehr anspruchsvolle Jury beriet über eine Stunde bis endlich das Siegerbild feststand. Aber auch die anderen vier Finalisten gehen nicht leer aus. Den zweiten Platz hat die Klasse 3a der Weiltor Grundschule belegt. Ihr winkt eine Geldspende von 200 Euro. Den dritten Platz teilen sich die Klasse 4a der GGS Bruchfeld sowie die Klasse 1a und 2a der Weiltor Grundschule. Sie bekommen jeweils eine Spende über 100 Euro. Die Schirmherrschaft zur Eröffnung des Florianstages am 19.11. übernimmt Bürgermeister Dirk Glaser. Allen Teilnehmern gilt ein herzliches Dankeschön und viel Freude mit den Preisen.

