FW-EN: 40. Delegiertentag des Kreisfeuerwehrverbandes - Benedikt Danz wird mit der Ehrennadel der Sonderstufe Gold und Rolf-Erich Rehm mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet

(ca / jh) - Der 40. Kreisdelegiertentag des Kreisfeuerwehrverbandes EN e.V. war ein ganz Besonderer in einem erneut von Corona geprägten Jahr. Beim Kreisdelegiertentag gab es Veränderungen im Präsidium sowie besondere Ehrungen. Benedikt Danz ist nun Ehrenmitglied und wurde mit der Ehrennadel der Sonderstufe in Gold geehrt. Markus Neuhaus wurde neuer Vize-Präsident. Rolf-Erich Rehm erhielt die goldene Ehrennadel als besondere Auszeichnung.

Die Versammlung musste wie im letzten Jahr digital durchgeführt werden. Aus einem Feuerwehrhaus der Feuerwehr Sprockhövel wurde die Veranstaltung in den gesamten EN-Kreis übertragen. 128 Teilnehmer verfolgten digital die Sitzung.

Grußwort des Landrates

Auch Landrat Olaf Schade sowie der Kreisdirektor Paul Höller waren digital zugeschaltet. Olaf Schade hielt ein kurzes Grußwort aus seinem heimischen Arbeitszimmer. Er dankte den Einsatzkräften in dem besonderen Corona Jahr. Die Feuerwehr hat mit der Pandemie auch in einem besonderen Maße zu tun. Im Zusammenhang mit den getöteten Polizeibeamten hatte es am Freitag eine Schweigeminute in Schwelm gegeben. "Das hat nochmal deutlich gemacht, dass Menschen - wie Sie in der Feuerwehr - sich für das persönliche Gemeinwohl der Menschen einsetzen. Solchen Menschen muss Respekt gegenüber gebracht werden.", appelliert Schade. Diesen Respekt sprach er den Anwesenden stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises aus.

Grußwort des Präsidenten

Der Präsident und Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm bedankt sich bei allen Feuerwehren, dass diese sehr diszipliniert und mit gravierenden Einschränkungen bisher durch die Corona Lage gekommen sind. Diese verlangt den Feuerwehren eine Menge ab. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren haben sich aktiv in die Lagebewältigung mit eingebracht und immer die Einsatzbereitschaft aufrecht gehalten. "Feuerwehrlangehörige sind eher an Atemschutzmasken beim Brandeinsatz gewohnt, aber nicht im täglichen Leben." so Präsident Rolf Erich Rehm in seinem Grußwort. Er macht deutlich, welche Veränderungen die Pandemie für das Feuerwehrwesen bedeutet. Die Einsätze bewegten sich bis auf das Hochwasser im Juli im üblichen Rahmen. Das Sturmtief Bernd verlangte allen Einsatzkräften eine Menge ab. Über 24 Stunden waren die Kräfte im EN-Kreis im Einsatz. Danach auch einige Einheiten wochenlang im überörtlichen Einsatz in noch schlimmer betroffenen Gebieten. "Ein leistungsfähiges und gut geplantes Hilfeleistungssystem in NRW kam an seine Grenzen", so Rehm. "Wir werden für solche Extremereignisse nochmal vieles überdenken müssen, auch neu vorplanen müssen. Auch wenn uns klar ist, dass wir uns nicht gegen jedes Unwetterereignis stellen können" so der Präsident. "Fahrlässig" wäre es, jetzt nicht zu handeln und die Strukturen des Katastrophenschutzes jetzt nicht zu stärken. Rehm dankte abschließend allen Kameradinnen und Kameraden die an den Unwettereinsätzen auch überörtlich mitgewirkt haben: "Die Lage im Ennepe-Ruhr-Kreis konnten wir gemeinsam meistern." Am Ende seines Grußwortes erinnerte er an die beiden verstorbenen Ehrenmitglieder Ulrich Schmidt aus Wetter sowie den kürzlich verstorbenen Hubertus Kramer. Die Teilnehmer gedachten beiden mit einer Schweigeminute.

Benedikt Danz erhält Ehrennadel der Sonderstufe in Gold

Der Vize Präsident Benedikt Danz (Wetter) trat in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl an. Für sein jahrelanges Engagement (25 Jahre!) im Präsidium des Kreisfeuerwehrverbandes wurde Danz mit großem Dank mit der goldenen Ehrennadel in der Sonderstufe Gold ausgezeichnet. Gleichzeitig wurde Danz zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes ernannt. "Benedikt Danz hat ein gutes Gefühl für Kameradschaft. Eine Redensart sagt: Er hat die Nase im Wind. Der Wetteraner hat immer eine klare Linie um die Interessen der Feuerwehrangehörigen vertreten", so Rolf-Erich Rehm in seiner Laudatio. Als Abschiedsgeschenk bekam er einen "Inselgutschein" überreicht. Nach der Ehrung bedankte sich Danz für die Ehrungen bei den Teilnehmern. Auf den Bildschirmen zeigten sich viele virtuelle klatschende Hände.

Markus Neuhaus als neuer Vize-Präsident gewählt

Als sein Nachfolger wurde der Hattinger Markus Neuhaus als Vize-Präsident gewählt. Neuhaus war 9,5 Jahre Kreisjugendfeuerwehrwart. Und zuletzt schon Beisitzer im Präsidium des Verbandes. Neuhaus freut sich auf die zukünftige Verbandsarbeit und dankte den Delegierten und auch dem Präsidium zur Wahl und für das entgegengebrachte Vertrauen.

Jugendfeuerwehren entwickeln sich im Kreis positiv

Der Kreisjugendfeuerwehr Nils Abbink (Schwelm) überbrachte die Grußworte der Kreisjugendfeuerwehr und hielt einen Bericht über die Aktivitäten. Auch diese waren durch Corona gemindert. Die Mitgliederzahlen entwickelten sich trotz der Pandemie wieder positiv. Im Ennepe-Ruhr-Kreis befinden sich 447 Jugendliche in den Jugendfeuerwehren (Plus von 25 Mitgliedern). "Die Jugendfeuerwehren sichern seit Jahren den Fortbestand der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis", so Nils Abbink. Der Kreisjugendfeuerwehrwart dankte auch seinem Vorgänger Markus Neuhaus für die gute Arbeit in den letzten Jahren.

Benedikt Danz hielt das Schlusswort und überreichte noch eine Überraschung

Der ehemalige Vize Präsident und geehrte Benedikt Danz hielt traditionell das Schlusswort. Er bedankte sich für die jahrelange, gute Zusammenarbeit im Verband. "Egal wen ich gefragt habe, egal wen ich um Hilfe gebeten habe. Ich habe immer die notwendige Unterstützung bekommen. Das ist für mich gelebte Kameradschaft. Kameradschaft ist die Seele der Feuerwehr", so Benedikt Danz stolz. Er hofft, dass diese Kameradschaft so weiterlebt.

Präsident mit der goldenen Ehrennadel des Verbandes geehrt

Benedikt Danz betont die besonderen Qualitäten des Präsidenten und Kreisbrandmeisters Rolf-Erich Rehm im Präsidium. Rehm ist dienstältester Kreisbrandmeister im Land NRW, Fachausschussvorsitzender für den Zivil- und Katastrophenschutz im Land NRW und stellv. Vorsitzender auf Bundesebene. "Seine Fachkompetenz und seine Bereitschaft anderen zuzuhören sind einige seiner positiven Eigenschaften. Zudem steht er immer als guter Ratgeber zur Verfügung", so Danz. Für seine jahrelangen Verdienste wurde Rehm nun mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Erfreut nahm Rehm diese Ehrung an und dankte seinen zugeschalteten Kameradinnen und Kameraden. Auch hier flogen wieder die virtuellen Daumen und klatschenden Hände über die Monitore.

Ein Dank geht auch an die Freiw. Feuerwehr Sprockhövel für die Ausrichtung des digitalen Kreisdelegiertentages.

