Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei stellt Modeschmuck sicher - Hinweise an die Polizei Varel (mit Bild)

Varel (ots)

Im Mai 2023 stellten Beamte der Polizei Varel Modeschmuck sicher, der in einem am Riesweg anliegenden Waldstück lag. Bei dem aufgefundenen Schmuck handelt es sich um verschiedene Armbanduhren, Halsketten und Armbänder. Der Schmuck befand sich in einer schwarzen Schmuckschatulle, die im Deckel einen Spiegel sowie im Innenleben eine weinrote Stoffverkleidung aufweist. Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Zuordnung der Gegenstände, so dass sich die Polizei Varel an die Bevölkerung wendet: Wer den Schmuck als sein Eigentum erkennt bzw. Hinweise zum Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich unter 04451 923-0 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell