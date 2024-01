Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in der Werdumer Straße in Wilhelmshaven - 20-jähriger Tatverdächtiger von der Polizei gestellt und festgenommen - Polizei sucht Hinweise zu einem Autoschlüssel

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.01.2024 erhielt der Einsatz- und Streifendienst der Polizei in Wilhelmshaven gegen 04:30 Uhr Kenntnis von einer Alarmauslösung in einem Kiosk in der Werdumer Straße. Direkt vor dem Geschäft, in dessen Schaufensterscheibe ein Loch zu finden war, trafen die Polizeibeamten auf einen 20-jährigen mutmaßlichen tatverdächtigen Wilhelmshavener, der an seiner Hand eine Verletzung aufwies. An der beschädigten Schaufensterscheibe stellten die Beamten zudem augenscheinlich Blutanhaftungen fest. Die Beamten nahmen daraufhin den 20-Jährigen fest, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Im Rahmen der Durchsuchung konnte bei dem 20-Jährigen u.a. ein Autoschlüssel der Firma Opel sichergestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder zu dem Schlüssel geben können, werden gebeten die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu kontaktieren. Der Heranwachsende wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell